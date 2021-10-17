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【互聯網監管】工信部部長肖亞慶：繼續深入推進互聯網行業專項整治行動

股市 21:50 2021/10/17

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工信部微信公眾號今日刊登肖亞慶訪問

工信部部長肖亞慶指，下一步將繼續深入推進互聯網行業專項整治行動，壓實企業主體責任，加強監督檢查，完善協調機制，抓住難點問題，進一步加大工作力度，努力營造公平競爭、安全有序的互聯網市場環境。

工信部微信公眾號今日刊登肖亞慶的訪問，他表示：「各主要互聯網企業開屏彈窗信息『關不掉』問題，這個大家（原來）反映很多，現在反映很少了。 『亂跳轉』由90%下降到1%，用戶體驗逐步改善。」

肖亞慶指，目前還在抓緊編制中小企業發展「十四五」規劃，實施優質中小企業培育等9大工程。政策規劃涵蓋中小企業發展的方方面面，體系化、系統化不斷增強。

他表示，緊扣經濟形勢變化和中小微企業發展面臨的實際困難，國家在減輕稅費、增加信貸、培育企業和優化服務等方面推出了一系列政策措施。截至7月末，普惠小微貸款同比增長29.3%，今年全年新增減稅降費將超過7000億元。截至目前，培育專精特新小巨人企業4700多家。省級專精特新中小企業4萬多家，帶動更多企業專業化發展。

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編輯：區嘉俊

經濟 中華人民共和國工業和信息化部

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