彭博引述Netflix內部文件： 《魷魚遊戲》創造近70億價值

串流平台Netflix（NFLX ）推出的原創劇集《魷魚遊戲》大受歡迎，據彭博社引述內部文件指，公司估計該劇集將為該公司創造近9億美元（約70億港元）的價值。

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Netflix 與傳統媒體不同，它是根據其客戶觀看內容的相關數據來計算各個節目的收益。而且《魷魚遊戲》的製作成本相對Netflix其他劇集為低，僅為2,140萬美元（約1.66億港元），即每集成本約240萬美元（約1.87千萬港元）。

Netflix早前公布，《魷魚游戲》開播23天以來，全球約有1.32億用戶觀看了至少兩分鐘劇集內容，打破了《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）創下的記錄。

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責任編輯：黃苑筠