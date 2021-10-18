【教育股】民生教育收購在線教育公司優慕課　作價3750萬人幣、股價逆市升半成

▲ 民生教育收購在線教育公司優慕課 作價3750萬人幣

民生教育 （01569） 發表通告指，公司將以3750萬元（人民幣，下同）收購在線教育平台研發設計公司優慕課100%股權，以增加其本科院校和職業院校教育教學信息化業務板塊。

民生教育今早高開近7%，報1.24元，最新報1.21元，升4.3%。

民生教育表示，優慕課的發展方向符合國家政策導向和市場需求，為其發展創造新增長點，同時能夠進一步完善「互聯網＋」教育服務體系，進一步增強本公司技術實力，擴大客戶群和渠道，有利於產品和服務推廣。

優慕課主要在高等教育和職業教育領域，開展在線教育研究、設計、開發、應用和評價等。目前為中國超過400所本科院校（含研究生院）和職業院校提供教育教學信息化建設、在線教學支持、混合教學應用等服務。

該公司去年全年未經審計收入達2866.4萬元，期內未經審計稅後淨利潤約785.1萬元。截至去年年底，優慕課未經審計淨資產約2999萬元，貨幣資金約1153.3萬元。

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記者：梁安琪