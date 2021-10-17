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【大行點睇】瑞士百達資管：對中國股市的前景非常樂觀 看好防禦性板塊

股樓投資 20:00 2021/10/17

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瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂（Luca Paolini）認為中國各地的流動性狀况將逐漸放鬆，中國人民銀行可能在中期借貸到期後，今年第二次下調銀行存款準備金率。他對中國股市的中長期前景非常樂觀，但亦正等待貨幣政策實際轉向溫和，以增加策略配置。

瑞士百達資產管理對中國股市的中長期前景非常樂觀，看好防禦性板塊，如醫療健康板塊。因該板塊增勢強勁，年初至今跑贏其他防禦性板塊。估值較合理，且從歷史上看，強勢美元對估值構成支撐。

【房產稅】防止分配不公堅持房住不炒 習近平強調推動房地產稅立法及改革   【下一頁

與此同時，預計金融板塊應會從收益率上升中受益，而房地產板塊的估值相對較低。作爲防禦性板塊，房地產應會受到經濟重啟的支持。

面對通脹持續攀升，各國央行繼續準備收減疫情時期的貨幣刺激措施。根據該行的商業周期分析，全球經濟活動正在降溫，因此其將現金評級上調至「增持」，將債券評級下調至「減持」。預計今年和明年的環球通脹率將保持在趨勢水平和市場預期之上，主要是因爲就業穩健增長和工資提升加速帶來強勁需求。鑒於勞動力短缺和庫存水平處於歷史低位，供應瓶頸持續亦會帶來一定影響。

【延伸閱讀】第4季 值得吸納的10大新經濟股   【下一頁

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同場加映：【溫股知新】絕密三寶 策略檢討

 

 

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責任編輯：黃苑筠

經濟 財富及資產管理

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