【火鍋商機】入秋天氣轉涼肉丸受歡迎　肉丸舖生意較淡季增長2成

▲ 本地食品製造商「大埔振興肉丸」也開始生產和牛食品。（資料圖片）

和牛受港人歡迎。本地食品製造商「大埔振興肉丸」也開始生產和牛食品。其總經理陳岳成指出，早前有客戶定製和牛肉丸。生產之後發現甚為暢銷，並笑言：「多了和牛兩隻字（客人）多了幻想。」雖然他認為和牛的油脂和口感與牛肉不太配合，但研發並加推和牛燒賣和餃子作招徠。

隨着天氣轉涼，陳岳成表示，雖然消費者在颱風時已購入牛丸，但港人在入秋後開始打邊爐，火鍋食品銷售因而受惠，昨日人流也有增加。他預計，消費者在店內買的數量和金額也會持續上升，升幅約2成。並重申：「星期一（今日）天氣轉涼」，生意將步入旺季，預計周一銷售額較淡季周一增長2成。

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事實上，本地老字號要跟上時代步伐，也要轉變。陳岳成續指，去年起投資了600萬至700萬元，讓牛肉生產更自動化，例如過去以人手「起漿」，現時轉為新加入了打漿機。並解釋，其一是減省員工勞損，其二是提高產量。

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提高產量最大原因是業務較過去更廣。陳岳成表示，早前決定由B2B（企業對企業）的批發業務，擴至B2C的（企業對消費者）零售銷售。並開設新舖，直接面對消費者銷售。雖然新舖開張便爆發疫情，但去年的整體營業額也有卜升，並按年增長3成。其業務佔比也不只側重批發，他透露，批發和零售銷售的佔比，由過去的8:2，變為6:4。

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記者：馬意文