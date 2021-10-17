▲ 【SPAC】許正宇：加強規管SPAC增監管可持續性 專注吸納優質SPAC

《施政報告》提出設立特殊目的收購公司（SPAC）的上市制度。財經事務及庫務局長許正宇昨日出席電台節目時表示，政策目的是吸引優質的SPAC來港上市，考慮到投資者保護，並不容許散戶參與，建議只限專業投資者參與交易，同時會規管集資規模、發起人等。

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許正宇解釋，有關建議主要是要增加監管模式的可持續性，聚焦吸納優質SPAC，同時增加集資渠道，不認為建議過於保守。他補充，港府已經透過不同政策，如：上市改革、稅務寬免等協助初創企業。

他在節目上又提到，期望可以盡快做到「港股通」南向通股份以人民幣計價，以提升市場效率，同時豐富人民幣生態圈。他相信，若內地投資者能夠直接以人民幣購買港股，有助減低交易成本及滙率上的不確定性。

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此外，《施政報告》提出支持港交所與廣州期貨交易所就碳排放交易金融產品開展合作，許正宇指，證監會將夥港交所成立小組，研究香港作為金融中心在大灣區內是否有相關角色。

深圳市政府早前在香港發行人民幣債券，許正宇回應時對此表示歡迎，他期望日後有更多類似債券在港發行上市，最終要視乎投資者需求和内地相關機構和政府的安排。

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