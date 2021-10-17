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【牛肉商機】凍肉店預10月尾牛肉生意升1成　市民愛優質食材

商業 19:45 2021/10/17

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有凍肉店稱，消費券下多人外出用膳，預計10月尾牛肉的生意額將增長1至2成。（梁偉榮攝）

10月中開始踏入秋季，近日更是明顯感受到涼意，市民亦開始燒烤和打邊爐。肥牛作為當中必不可少的食品，生意亦有上升。有凍肉店稱，消費券下多人外出用膳，預計10月尾牛肉產品的生意額將增長1至2成。

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凍肉店「Ready to Cook」負責人伍先生表示，其位於跑馬地、太古和長沙灣街市的顧客對牛肉的需求暫沒明顯上升，相信與市民收到新一期消費券後，多外出用餐有關。並預計，牛肉類產品的生意額需於10月尾，才有顯著增加，升幅應有1至2成。

伍續指，近月顧客的平均消費金額約為200元，與往年相約；尤以牛小排和肩胛雪花肥牛片特別受歡迎。他更稱：「在家煮食本就較外出用膳便宜，港人亦願意購買優質食材在燒烤和火鍋上」，疫情期間市民的消費力沒有減弱。待之後天氣涼快時，其商店應會推出類似中秋時的優惠套餐，以吸引顧客。

受訪市民馬小姐表示，「其實只要有冷氣，香港人一年365日都好鍾意打邊爐」，她於9月、10月更是隔個星期就打邊爐，多數自己買食材在家煮，平均花約200元。街坊李太則指出，「打邊爐對家庭主婦來講好方便」，火鍋不用她想東想西要買甚麼食材，而且一家都愛肥牛，簡直是主婦恩物，一家四口每次花費約300至400元。

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記者：李智美

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