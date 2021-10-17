【供應鏈危機】貨櫃短缺新策略　玩具商改入體積小而軟產品

▲ 航運危機衝擊全球各行各業，貨櫃短缺讓一眾廠商十分苦惱。距離聖誕節只有2個多月時間，有玩具商因此採取奇招，改進貨體積小而軟的玩具，以維持利潤和供貨。（法新社圖片）

航運危機衝擊全球各行各業，貨櫃短缺讓一眾廠商十分苦惱。距離聖誕節只有2個多月時間，有玩具商因此採取奇招，改進貨體積小而軟的玩具，以維持利潤和供貨。

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不少玩具製造商、商店和分析師皆表示，解決貨櫃容量限制的方法是，出口更多較小的產品，並撤回大尺寸的產品。一眾玩具製造商已紛紛重新包裝產品，盡力縮小包裝的尺寸，讓每個貨櫃裝載更多的貨物。

佛羅里達州玩具店Basic Fun的執行長Jay Foreman表示，為應對持續上漲的運費，今年只能改售體積小的玩具。他指出，同樣大小的貨櫃，其商店能運送價值15萬美元（約117萬港元）的Mash'ems類玩具；這類玩具體積不大，內部為水球；但若要運送Cutetitos類的毛公仔玩具，價值僅能達10萬美元（約77.78萬港元）。Foreman續指，「較小的玩具，包裝只需一個高爾夫球的大小」。因此，Basic Fun決定減少售賣較大型的玩偶，來抵銷高昂的運送成本。

其他玩具公司也做出了類似的決策。銷售玩具、家居裝飾品和床上用品的Yogibo，同樣優先運送體積小、價值高的小型絨毛具Squeezibo。其執行長Eyal Levy表示：「看着貨櫃不斷延誤，公司必須立即做出優先選擇，我們沒有多餘的時間猶豫」。

伊利諾伊州Learning Express Toys的老闆Rick Derr也表示：「今年假期將以小玩具為主，如果賣得夠多，就能彌補大玩具那裡損失的營業額。」

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責任編輯：李智美