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【英國王室】查理斯撐威廉搞環保 貼合照稱感自豪

環球社會熱點 08:05 2021/10/18

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英國王室對環境保育不遺餘力，積極參與有關的慈善工作。威廉王子的個人環保慈善團體頒獎禮舉行前夕，其父親王儲查理斯特意貼出父子的親密合照以示支持，並稱對威廉感到自豪。

英女王直播呻「煩心」 全球領袖對氣候問題「齋講唔做」 【下一頁】

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威廉（Prince William）創立的慈善獎勵Earthshot Prize Awards，主力鼓勵對解除地球環境問題提出有啟發性方案的人士，今年為獎項首次頒發。5位得獎人將每年獲得100萬英鎊（約1,067萬港元），發展有助減少溫室氣體排放的計劃。多個倫敦地標換上「綠衣」，支持威廉的Earthshot Prize Awards。

在典禮舉行前，王儲查理斯（Prince Charles）對威廉的環保事業深表支持，不但在Twitter貼出親密合照，更稱為威廉「感到自豪」，指出獎勵有助提供確實機會，讓人類恢復自然﹑人間及地球的和諧。

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威廉談何謂Earthshot Prize Awards

Earthshot Prize Awards舉行後，第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）即將在蘇格蘭展行，屆時英女王伊利沙伯二世﹑查理斯夫婦及威廉夫婦亦會出席。

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責任編輯：吳漢培

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