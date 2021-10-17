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美西兩大港口全天候運作 供應鏈危機或明年才緩和

環球社會熱點 19:32 2021/10/17

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全球物流貨運受新冠肺炎疫情及運輸行業人手短缺影響，導致美國供應鏈陷入危機。美國總統拜登上周宣布，當地最大兩個港口、洛杉磯港及長灘港，將會每日24小時全天候運作，解決貨櫃積壓問題。但有專家估計，供應鏈危機最快於明年夏天才會恢復正常。

新車買唔到舊車整唔好 美國汽車業陷惡性循環 【下一頁】

美國加州長灘港（Port of Long Beach）營運商執行董事科德羅（Mario Cordero） 表示，上周總統拜登（Joe Biden）宣布長灘港將改為每日24小時全天候運作，有助短期內改善貨櫃積壓所帶來的供應鏈危機，但仍難以解決全球物流運輸問題。

科德羅表示，美國目前處於供應鏈危機，極需要解決妥善方案，更重要的是若港口再次出現類似危機，需汲取是次教訓，不能重蹈覆轍。

此外，美國另一最大港口洛杉磯港（port of Los Angeles ）亦面臨貨輪嚴重擠塞問題，過去數星期甚至有多達70艘貨輪未能靠岸，被逼排隊等待泊位。

洛杉磯港全天候運作 力保美國假期商品供應穩定 【下一頁】

事實上，由於多國經濟陸續從新冠肺炎疫情復甦，環球貿易量激增，加上面對貨車司機等勞動力短缺，影響全球主要物流樞紐，當中美國、英國及歐洲同樣面對供應鏈斷裂危機。

由長灘港運送貨物至其他地方的貨車司機表示，即使希望做好工作本份，但是貨車司機普遍需等待5至6小時，為以往平時花費時間的雙倍，才能載滿貨物離開港口，導致無法增加每日的載貨量。

隨著聖誕節臨近，民眾愈發憂慮聖誕節商品供應問題。當地有大型零售商正考慮租用專屬貨輪，在小型港口停靠及卸貨，以趕及在節目到來前補充商品。

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責任編輯：郭麗明

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