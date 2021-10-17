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【MEME股】女股神Cathie Wood指「MEME股」過時 形容其為「恐龍」

股樓投資 19:22 2021/10/17

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年初以來，各種「MEME股」如GameStop（GME）、AMC（AMC）等受到散戶關注，有科技股女股神之稱的Cathie Wood近日就形容「MEME股」就像「恐龍」般過時。

據彭博社報道，Cathie Wood在周四（14日）參加 2021 年 CFA 協會澳洲投資會議上時談及「MEME股」，稱其基金擁有或曾經擁有人們可能會認為的「MEME股」只有Robinhood（HOOD）。她形容大多數「MEME股」都像「恐龍」般過時。

她又指出投資者低估了一些科技公司可能出現的指數級增長率。她旗下的ARK投資正在尋找「下一個 FAANG」。

【第4季部署】第4季 值得吸納的10大新經濟股   【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

新經濟股 Cathie Wood 基金 經濟 新經濟

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