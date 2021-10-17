【網易9999】網易雲音樂正建設版權實時數據系統　已有逾170家版權方接入

▲ 網易雲音樂正建設版權實時數據系統 已有逾170家版權方接入

早前內地進行反壟斷整治行動，騰訊音樂（美：TME）放棄獨家音樂版權，網易 （09999） 首席執行官丁磊表示，要令音樂版權的激勵價值充分發揮出來，目前最有效的方法時建立一個公平、公開、透明的版權治理模式，尤其是版權交易體系。

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丁磊在中國國際版權博覽會上表示，網易雲音樂正在加快建設版權實時數據系統，近期會開放給所有的版權方，版權方可以實時查看播放數據和版權結算數據，目前已經有超過170家版權方接入。

他指，目前的分配機制更有利於金字塔尖的少數音樂人，其有將近一半的音樂人月收入不足2000元，認為應該要探索一個向音樂人傾斜的更合理的分配機制，盡可能地保護創作者，從而激勵他們貢獻更多的生產力。

他表示，絕大多數過去是獨家版權的音樂，現在依然無法在其他平台聽到、買到、看到，呼籲所有企業要充分遵守監管的規則，真正下定決心解除音樂版權的獨家壟斷和變相壟斷。

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記者：梁安琪