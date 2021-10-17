新車買唔到舊車整唔好 美國汽車業陷惡性循環

全球供應鏈問題持續，美國汽車製造業除芯片不足外，亦迎來另一難題。美國近日不少汽車維修工廠表示，維修需求增加及零件嚴重缺貨，等候時間同時增長。美媒指出，汽車製造業正面臨惡性循環。

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供應鏈問題持續 全球多項商品節日前恐短缺 【下一頁】

美國西岸西雅圖的維修場東主凱利（Bryan Kelley）透露，以往零件缺少時，最快半小時便能從經銷商中取得，現時同款零件來貨時間需要1至1個半月。凱利指出，車主因等候時間太長，已準備放棄車輛，直接買新車。但車主最終發現新車太貴，只能等待零件。

凱利車場的經歷是美國汽車零件及維修市場近來的小縮影，要１價值3000億美元（約2.33萬億港元）的市場營運愈來愈艱難。原材料價格上升加上運輸受全球供應鏈拖累，導致全美維修車場幾乎無一悻免。

美媒《彭博》分析，美國今次零件缺貨為汽車製造業自我形成的惡性循環。半導體芯片不足導致車廠生產困難，出現新車減產。二手市場受新車減少而需求及價格上升，同時民眾因二手車價高傾向留低舊車。當舊車使用頻繁後，維修需求應運而生，零件自不然是一大要點。

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責任編輯：吳漢培