口服抗新冠藥未審批先搶購 專家憂窮國無份

美國默沙東藥廠研發的口服抗新冠藥物「molnupiravir」雖未獲美國食品及藥物管理局（FDA）授權批准使用，但全球已經有8個國家或地區已率先預訂藥物。但口服抗新冠藥物對低收入國家對抗疫情並沒太大幫助，因當地醫療檢測設施不足以配合藥物治療。

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默沙東（Merck）研發的口服抗新冠藥物molnupiravir已向美國FDA申請緊急使用授權，有望成為全球首款口服抗新冠病毒藥物。研究機構Airfinity表示，即使藥物未獲授權使用，但全球最少有10個國家或地區正向藥廠進行談判或簽署購買合約，當中有8個位處亞太地區，包括新西蘭、澳洲及南韓。

專家認為，亞太地區中收入至高收入國家或地區爭相搶購未獲授權藥物，很可能出現去年過度搶購及囤積新冠疫苗，剥削低收入國家取得藥物及疫苗的機會。

由於molnupiravir藥物適用於新冠確診患者，實驗結果藥物對於出現症狀首5日的患者來說，治療效果最好。但低收入國家普遍醫療設施較為落後，難以大規模為民眾進行快速檢測。

國際非牟利組織「無國界醫生」指，藥物對疫苗接種率低、高感染風險的國家或地區來說十分重要，甚至是拯救生命的良藥，但低收入國家獲得藥物的機會較其他國家少，因此對窮國作用不大。

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據悉，當molnupiravir獲緊急授權，美國政府將採購170萬個療程，每個療程售價700美元（約5,460港元），但有指molnupiravir療程的成本價只需約18美元（約140港元）。

默沙東發表聲明表示，由於藥物未獲授權使用，因此目前尚未為藥物定價。雖然與美國政府簽署預先採購協議，但價格適用於大量採購藥物的價格，並不代表美國或任何國家或地區的標價。

默沙東於6月的聲明指出，計劃將因應不同國家而制定相應藥物售價，打算與學名藥製造商簽訂生產許可協議，加快向104個中低收入國家供應藥物。

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責任編輯：郭麗明