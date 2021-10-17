Elon Musk再成全球首富 身家等於比爾蓋茨加巴菲特總和

特斯拉（TSLA）和 SpaceX 行政總裁馬斯克（Elon Musk）再次成為全球首富 ，而且現在的身價更是億萬富翁比爾蓋茨（Bill Gates）和巴菲特（Warren Buffett）的總和。

由於特斯拉股票的強勁表現以及最近SpaceX估值突破1000億美元，馬斯克今年的財富增加了超過600億美元。根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaire Index）顯示，截至周五（15日）上午，現年50歲的馬斯克淨資產為2,300 億美元。曾是世界首富的比爾蓋茨和巴菲特則分別以1,300億美元位居第四和1,020 億美元位居第十。

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亞馬遜（AMZN）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）自2017年以來一直保持著這一頭銜，年初，馬斯克以1,850億美元的淨資產首次超越貝索斯成為世界首富，在此之後就開始二人的世界首富之爭，近日馬斯克就在Twitter向貝索斯發出了一個銀牌表情符號。。

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責任編輯：黃苑筠