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Elon Musk再成全球首富 身家等於比爾蓋茨加巴菲特總和

股樓投資 18:18 2021/10/17

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特斯拉（TSLA）和 SpaceX 行政總裁馬斯克（Elon Musk）再次成為全球首富 ，而且現在的身價更是億萬富翁比爾蓋茨（Bill Gates）和巴菲特（Warren Buffett）的總和。

由於特斯拉股票的強勁表現以及最近SpaceX估值突破1000億美元，馬斯克今年的財富增加了超過600億美元。根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaire Index）顯示，截至周五（15日）上午，現年50歲的馬斯克淨資產為2,300 億美元。曾是世界首富的比爾蓋茨和巴菲特則分別以1,300億美元位居第四和1,020 億美元位居第十。

【電動車】9月特斯拉中國製電動車　賣出5.6萬輛　創紀錄新高   【下一頁

亞馬遜（AMZN）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）自2017年以來一直保持著這一頭銜，年初，馬斯克以1,850億美元的淨資產首次超越貝索斯成為世界首富，在此之後就開始二人的世界首富之爭，近日馬斯克就在Twitter向貝索斯發出了一個銀牌表情符號。。

 

 

【延伸閱讀】第4季 值得吸納的10大新經濟股  【下一頁

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同場加映：【溫股知新】絕密三寶 策略檢討

 

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責任編輯：黃苑筠

 

SpaceX 貝索斯 馬斯克 股票 經濟

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