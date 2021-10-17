【美股投資】恒生推美股掛鈎投資服務　18日起開始接受認購、入場費10萬元

▲ 恒生銀行推出美股掛鈎投資服務，供零售投資客戶認購；圖為恒生投資產品及顧問業務主管李佩珊。（資料圖片）

恒生銀行 （00011） 推出美股掛鈎投資服務，供零售投資客戶認購，成為香港首間銀行提供相關認購服務。恒生銀行將由周一（18日）起接受客戶認購美股掛鈎投資服務，最低認購金額10萬港元。

今次的美股掛鈎投資服務容許客戶訂製個人化的投資組合，包括選擇其喜愛的美股掛鈎策略，揀選合適的投資期、行使價及氣墊價等。服務備有7種貨幣選項供客戶選擇，而最低認購金額為10萬元且保證發行。有興趣的客戶可聯絡客戶經理或親臨分行作認購。

恒生今年9月推出美股手機買賣服務，客戶可透過「恒生投資快」應用程式買賣港股、A股通及美股｜可見【下一頁】

恒生銀行投資產品及顧問業務主管李佩珊表示，是次推出全新美股掛鈎投資服務為客戶提供更多產品選項，可滿足有投資經驗的個人銀行客戶需求，擴濶他們的投資領域，讓其投資組合更多元化。

由即日起至今年12月31日，合資格Signature優卓理財或優越理財客戶，成功認購由恒生代理的基金、股票掛鈎結構性產品，或二手市場債券達指定累積投資金額可享高達港幣11,888元奬賞，受條款及細則約束。

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