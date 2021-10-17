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【加密貨幣】MSCI稱加密貨幣風險開始「蔓延」 當中包含7.1兆美元股票

股樓投資 17:33 2021/10/17

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據彭博社報道，不論投資者對加密貨幣的看法如何，未來加密貨幣風險都可能逐漸「蔓延」至投資組合。

MSCI分析顯示，至少有52家，市值達7.1萬億美元的公司存在一定加密貨幣風險。涉及企業的範圍十分廣泛，除了著名的虛擬貨幣交易平台Coinbase（COIN）公司等直接參與比特幣買賣的公司外，還有在資產負債表中納有加密貨幣的公司，如特斯拉（TSLA），以及初步涉足加密市場的企業，如摩根大通（JPM）。

【BITCOIN】傳美證監批出首隻Bitcoin ETF 最快下周面世 比特幣價格直衝6萬美元  【下一頁

報告稱，隨著這些不穩定的數字資產的重要性日益增加，給投資者和公司帶來各種挑戰，投資前須評估相關的「環境、社會和公司治理」（ESG）風險。這些問題包括從加密貨幣挖礦產生的溫室氣體，到缺乏加密貨幣會計標準以及網絡運行的透明度等。

另外，公司董事會成員缺乏加密專業知識亦是問題。MSCI尋找了大約6,500名董事會成員的履歷，發現64家公司中只有79人在履歷中提到了加密貨幣或區塊鏈，而有1,114 人提到了網絡安全，至於提及風險管理則有5,155名。

報告總結指，在傳統的董事會招聘渠道看到，擁有加密貨幣的專業知識和技能經驗的人很少見。認為這可能是擴大董事會多元化領域的機會，例如董事年齡。

【延伸閱讀】第4季 值得吸納的10大新經濟股  【下一頁

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同場加映：【溫股知新】絕密三寶 策略檢討

 

 

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責任編輯：黃苑筠

區塊鏈 虛擬貨幣 風險管理 比特幣

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