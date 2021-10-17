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【芯片短缺】全球芯片短缺　捷克汽車業被逼減產25萬輛車

商業 17:00 2021/10/17

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捷克汽車工業協會（AutoSAP）近日表示，由於全球芯片短缺，捷克汽車製造商今年的產量將比預期減少25萬輛，汽車行業將損失約1200億克朗（約472億港元）的收入。（法新社圖片）

捷克汽車工業協會（AutoSAP）近日表示，由於全球芯片短缺，捷克汽車製造商今年的產量將比預期減少25萬輛，汽車行業將損失約1200億克朗（約472億港元）的收入。

【數碼電視】Viu、TVB、港台指定數碼電視節目台　轉新發射頻率廣播

AutoSAP表示，9月份捷克國內的汽車產量同比下降53.1%，只有56,157輛。芯片短缺的影響甚至超過去年疫情期間帶來的影響。該協會因此呼籲當地政府，啟動去年在疫情期間的援助計劃，以補償企業對閑置工人工資的補償。AutoSAP表示：「自8月份以來，產量已經受到顯著影響，9月份的統計數據更是證實了這一負面趨勢。」

捷克最大的生產商福士汽車（Volkswagen）旗下的斯柯達汽車（Skoda Auto）也表示，將從下周開始大幅限制或關閉其捷克工廠的生產，預計措施持續至今年年底。

汽車業是高度工業化的捷克十分重要的經濟支柱，整個行業約有18萬名工人，生產量佔其工業產出的4分之1。AutoSAP表示，除了汽車製造商的收入將減少1200億克朗（約472億港元），零部件供應商的收入亦將再損失800億克朗（約284億港元），而這些收入相當於捷克今年預計國內生產總值的3.3%左右。

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責任編輯：李智美

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