  • 25°C
香港時間 : 20211017日 (日) 17:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

涉刺殺英國會議員被延長扣押 兇手曾參與防激化計劃

環球社會熱點 17:07 2021/10/17

分享：

英國一名保守黨國會議員日前落區時被人刺殺身亡，警方隨即拘捕疑犯，並以恐怖主義犯罪罪名，將其延長扣押至周五，暫時相信男子是單人行兇。亦有消息指出，行刺男子曾參加警方的防止激化計劃。

英國保守黨議員落區遇刺身亡 警方列恐襲事件 【下一頁】

英國政府消息人士向英國廣播公司（BBC）透露，行兇男子為25歲索馬利裔英國公民阿里（Ali Harbi Ali）。據BBC了解，阿里數年前曾被警方要求，參與反恐預防計劃，防止出席者受恐怖主義影響而激化。據悉，阿里未有長時間參與計劃。

警方上周五（15日）已因襲擊罪拘捕阿里，其後再以恐怖主義罪名，將阿里延長扣押至周五（22日）。警方亦相信，沒有其他人協同阿里犯案。英國反恐警察發表聲明，指已搜查倫敦3處地點，正等待驗屍報告。

事件引發英國政府對國會議員的安全疑慮，警方在國會議員落區的地區加強巡邏，亦開始聯絡全英的國會議員，商討保安對策及提供建議。其中一項建議為讓國會議員落區時增加保安人手。

英國前衛生大臣失新工 國會議員身份成障礙 【下一頁】

不過，警方指普遍國會議員不太願意增強保安，以免妨礙公眾向他們尋求協助。警方鼓勵國會議員，一旦發現任何保安疑慮，應盡早通報警方。

保守黨國會議員阿梅斯（David Amess）於當地上周五，在英格蘭東部的埃塞克斯郡一間教堂內與選民會面。但阿梅斯突然遭到一名男子持刀襲擊，雖然警察和醫護人員試圖搶救，但他身中多刀當場死亡。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

相關文章

英國賭場有筍工 5萬人工請網民睇《阿森一族》
2021/10/16
英國賭場有筍工 5萬人工請網民睇《阿森一族》
英國檢測機構擺烏龍 4.3萬確診者變「無感染」
2021/10/15
英國檢測機構擺烏龍 4.3萬確診者變「無感染」
英國再放寬入境限制 打齊針旅客無須PCR檢測
2021/10/15
英國再放寬入境限制 打齊針旅客無須PCR檢測
【BNO移民英國】發展商賣「奇則」樓 門窗露台錯哂位
2021/10/15
【BNO移民英國】發展商賣「奇則」樓 門窗露台錯哂位
英國人提早搶購聖誕禮物 恐供應鏈危機持續至明年
2021/10/15
英國人提早搶購聖誕禮物 恐供應鏈危機持續至明年

你可能感興趣

英國賭場有筍工 5萬人工請網民睇《阿森一族》
10:05 2021/10/16
英國賭場有筍工 5萬人工請網民睇《阿森一族》
英國檢測機構擺烏龍 4.3萬確診者變「無感染」
18:56 2021/10/15
英國檢測機構擺烏龍 4.3萬確診者變「無感染」
英國再放寬入境限制 打齊針旅客無須PCR檢測
17:47 2021/10/15
英國再放寬入境限制 打齊針旅客無須PCR檢測
恐怖主義 英國國會 英國 倫敦 保安 英國廣播公司 英格蘭

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月17日 時間17:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月17日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月17日 時間17:00）
【新冠疫苗】意大利民眾示威 反對綠色通行證實施
【新冠疫苗】意大利民眾示威 反對綠色通行證實施
美軍誤炸阿富汗平民 擬向遇難者家屬發慰問金
美軍誤炸阿富汗平民 擬向遇難者家屬發慰問金
【澳洲疫情】悉尼下月開關 打完針返國人士豁免隔離（第二版）
【澳洲疫情】悉尼下月開關 打完針返國人士豁免隔離（第二版）
英國賭場有筍工 5萬人工請網民睇《阿森一族》
英國賭場有筍工 5萬人工請網民睇《阿森一族》
【BNO移民英國】發展商賣「奇則」樓 門窗露台錯哂位
【BNO移民英國】發展商賣「奇則」樓 門窗露台錯哂位