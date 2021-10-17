涉刺殺英國會議員被延長扣押 兇手曾參與防激化計劃

英國一名保守黨國會議員日前落區時被人刺殺身亡，警方隨即拘捕疑犯，並以恐怖主義犯罪罪名，將其延長扣押至周五，暫時相信男子是單人行兇。亦有消息指出，行刺男子曾參加警方的防止激化計劃。

英國保守黨議員落區遇刺身亡 警方列恐襲事件 【下一頁】

英國政府消息人士向英國廣播公司（BBC）透露，行兇男子為25歲索馬利裔英國公民阿里（Ali Harbi Ali）。據BBC了解，阿里數年前曾被警方要求，參與反恐預防計劃，防止出席者受恐怖主義影響而激化。據悉，阿里未有長時間參與計劃。

警方上周五（15日）已因襲擊罪拘捕阿里，其後再以恐怖主義罪名，將阿里延長扣押至周五（22日）。警方亦相信，沒有其他人協同阿里犯案。英國反恐警察發表聲明，指已搜查倫敦3處地點，正等待驗屍報告。

事件引發英國政府對國會議員的安全疑慮，警方在國會議員落區的地區加強巡邏，亦開始聯絡全英的國會議員，商討保安對策及提供建議。其中一項建議為讓國會議員落區時增加保安人手。

英國前衛生大臣失新工 國會議員身份成障礙 【下一頁】

不過，警方指普遍國會議員不太願意增強保安，以免妨礙公眾向他們尋求協助。警方鼓勵國會議員，一旦發現任何保安疑慮，應盡早通報警方。

保守黨國會議員阿梅斯（David Amess）於當地上周五，在英格蘭東部的埃塞克斯郡一間教堂內與選民會面。但阿梅斯突然遭到一名男子持刀襲擊，雖然警察和醫護人員試圖搶救，但他身中多刀當場死亡。

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責任編輯：吳漢培