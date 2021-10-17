【新冠疫苗】美國半年棄最少1,500萬劑 連鎖藥房棄最多

富有國家被指摘囤積過多新冠肺炎疫苗，導致全球出現新冠疫苗分配不均現象。有研究分析美國疾控中心數據指，美國在今年3月至9月期間，最少廢棄1,500萬劑新冠疫苗。此外，有多項調查及研究亦表示，美國多個州分棄置疫苗情況持續。

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美國有調查研究疾病管制與預防中心（CDC）數據發現，美國多個州分持續棄置新冠疫苗，造成大量浪費。當中路易斯安那州棄置22.4萬劑未被使用的新冠疫苗，包括部分已開封但未完全使用的疫苗，有逾2萬劑屬過期疫苗，棄置數量較7月底大幅增兩倍。

亦報道指威斯康星州平均日棄數千劑新冠疫苗；阿巴馬州已有逾6.5萬劑疫苗被棄置、田納西州更廢棄近20萬劑疫苗。另一項調查發現，美國去年12月至今年7月，有10個州份共棄置100萬劑疫苗。

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同時有調查發現，美國大部分棄置的疫苗來自藥房，其中5月有兩間連鎖藥房的疫苗棄置數量，遠超美國各州份或聯邦機構總和，幾乎有4分3疫苗被浪費。主要棄置原因包括疫苗樽破裂、針筒問題、冰箱故障或停電，以及民眾預約後未按時出現，導致浪費已預留的疫苗。

目前至少有 760 萬劑被棄置的疫苗來自4間連鎖藥房，包括Walgreens、CVS、Walmart 及Rite Aid。

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責任編輯：郭麗明