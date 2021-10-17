【澳洲疫情】維州疫苗接種持續升 墨爾本提前解封

澳洲新冠肺炎疫苗接種率持續上升，多州及地區已達致解封要求。墨爾本原定要到月底才能解封，但由於所在州及當地接種率穩定增加，有望在本周可提前解封，終結全球最長的封城。

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維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）周日（17日）表示，州內第6度封城即將告終，宣布於周五（22日）起，不會再有封城，不會再家居家限制及宵禁。維州原定解封時間表中，預計要到下周二（26日）才會達成16歲以上人士完成接種率7成的解封要求。

但按照目前接種進度，維州政府估計可在周四前完成目標，未來兩日預計州內的首劑接種率將達9成，約500萬人。維州最新一日增加1,838宗確診，加上7宗死亡。

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周五開始，維多利亞州民眾可以自由外出，不會再有宵禁，墨爾本市內的旅遊限制亦被取消。家居探訪人數限制不超過10人，戶外聚會人數增至15人。室內外活動中分別可容納20及50名完成疫苗接種人士參與，餐廳重新開放堂食。墨爾本的學生會重新回校，接受半天的課堂，州內其他地區的學校將全面恢復正常授課。

安德魯斯指出，目前確診人數稍微超過預期，但重症人數不多，對醫療系統未構成巨大壓力，因此決定提前解封。安德魯斯上周提出，當接種率達8成，將放寬更多防疫限制。至於海外旅遊問題，安德魯斯承諾會盡快跟隨新南威爾士州的步伐。新州會在11月起，開放國際旅遊。

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責任編輯：吳漢培