【通脹危機】前美國財長薩默斯批 聯儲局恐讓通脹失控

據彭博社報道，美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）在周三（13日）斥美國聯儲局和其他地方的貨幣政策制定者過度關注社會問題，不夠重視自1970年代以來最大的通脹風險。

現為哈佛大學教授的薩默斯表示，這一代的央行官員正用自身敏銳度來定義自己，他們透過對社會的關注程度來定義自己。

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在國際金融協會（IIF）主辦的虛擬會議上，薩默斯將聯儲局和其他央行淡化通脹風險的論點與前聯儲局主席伯恩斯（Arthur Burns）和米勒（G. William Miller）的論點作比較，這兩位前主席執政的1970年代，通脹率經常超過 10%。

薩默斯指出，與他的職業生涯中遇上的通脹失控程度相比，美國現在正處於更大的危險之中。

在他發表講話前不久，美國9月消費者物價指（CPI）按年增4.5%，創2008年以來最大漲幅，薩莫斯稱這些數據讓他更加擔心通脹前景。

薩莫斯列舉出許多令他他非常擔憂的因素，包括超寬鬆的貨幣政策、房價飆升、聯邦預算赤字高企及家庭儲蓄過剩。他指責Fed和其他央行沒有為投資者採取更嚴厲措施來控制通脹 。



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責任編輯：黃苑筠