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【數碼電視】Viu、TVB、港台指定數碼電視節目台　轉新發射頻率廣播

商業 15:23 2021/10/17

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香港6個數碼電視節目台，將由12月1日（零時零分）起轉用新發射頻率廣播。（資料圖片）

香港6個數碼電視節目台，將由12月1日（零時零分）起轉用新發射頻率廣播。通訊事務管理局辦公室（通訊辦）呼籲業主及物業管理者，立即安排承辦商調整大廈公共天線系統。否則，住戶或於12月1日凌晨後，無法繼續收看有關節目台。

該六個數碼電視節目台分別為電視廣播有限公司（TVB）的翡翠台81、香港電視娛樂有限公司（HKTVE）的ViuTVsix 96和ViuTV 99，以及香港電台（RTHK）的港台電視31、港台電視32和港台電視33。其他數碼電視節目台，分別為76、77、82、83、84及85，其發射頻率維持不變。

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通訊辦發言人表示，全港目前只有約8成使用公共天線系統的多層大廈住戶已完成調整。餘下45日內，尚未調整系統的大廈業主及物業管理者，必須盡快作出安排，避免未能及時完成系統調整。完成後，物業管理者須視乎情況通知住戶，是否需要為其數碼電視接收器材重新搜台。

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至於使用自設天線的住戶，包括居於村屋、平房、唐樓的住戶，暫時毋須調整其數碼電視接收器材或天線。有關住戶倘若在12月1日凌晨後，未能收看任何一個節目台，才需要為其數碼電視接收器材重新搜台。

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責任編輯：馬意文

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