【科技巨頭】 美國兩黨下周提反壟斷法案 禁大型科企偏袒自家產品

據《路透社》報道，由美國民主黨參議員克洛布查爾（Amy Klobuchar）和共和黨參議員格拉斯利（Chuck Grassley）為首的兩黨議員小組計劃提出一項法案，禁止大型科技企業，如亞馬遜（AMZN）和Google（GOOGL），偏袒自家產品和服務。

法案將明確禁止大型科技企業要求在其網站上運營的公司購買平台的商品或服務，並禁止以搜索結果偏袒自家的產品和服務。

克洛布查爾在一份聲明中指出，作為占主導地位的科技企業，越來越偏𥘵自家的產品和服務，我們必須制定政策以確保小企業和企業家仍然有機會在數字市場取得成功。

克洛布查爾辦公室表示這項法案會在下周提出，將是眾議院司法委員會通過的一項措施的配套措施，其必須通過國會兩院才能成為法律。

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責任編輯：黃苑筠