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英國前衛生大臣失新工 國會議員身份成障礙

環球社會熱點 14:51 2021/10/17

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英國前衛生大臣夏國賢因出軌違反防疫規定的醜聞，決定辭職離開內閣。夏國賢早前宣稱，獲聯合國僱用，幫助非洲國家恢復新冠肺炎疫情帶來的經濟影響。不過，由於夏國賢的國會議員身份可能成為新工作的阻礙，聯合國決定取消起用夏國賢。

夏國賢婚變開支巨大 單靠88萬議員薪金恐財困 【下一頁】

鏡頭疑遭故意移動 拍偷情證據毀夏國賢仕途 【下一頁】

夏國賢（Matt Hancock）上周二（12日）貼出來自聯合國非洲經濟委員會行政助理松韋（Vera Songwe）的信件，指對方邀請自己擔任聯合國非洲經濟委員會金融創新及氣候轉變特別代表，一個無支薪職位，協助非洲國家在新冠疫情下復甦經濟。

然而，由於夏國賢決定留守國會擔任議員，按照聯合國規定，他無法兼任聯合國提供的職位。聯合國亦向夏國賢表明，其職位申請將不會繼續。夏國賢對聯合國的邀請表示感謝，並尋求方法在續任英國國會議員，同時支持聯合國非洲經濟委員會。

現年42歲的夏國賢因與下屬科拉丹傑洛（Gina Coladangelo） 在辦公室擁吻，違反防疫規定的閉路電視影片曝光，被迫離開英國政府。同時夏國賢亦決定，與結論15年的髮妻離婚，更被指與科拉丹傑洛展開新關係。

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責任編輯：吳漢培

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