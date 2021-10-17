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【Tesla】《沽注一擲》原型Michael Burry稱 沒有沽空特斯拉

股樓投資 13:51 2021/10/17

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據CNBC報道，電影《沽注一擲》原型，著名投資者Michael Burry稱，已經不再持有電動車巨頭特斯拉（TSLA）的短倉，又指關於他持有相關認沽期權，只是一宗交易。

Burry 旗下的對沖基金Scion Asset Management在5月中披露，截至第一季度末，基金已對約80股特斯拉股票進行了期權交易。但其對於看期權的行使價、市值以及權利金等詳細信息均不可查看。

Burry在周五（15日）以電郵回應CNBC查詢時稱，認沽期權只是一宗交易，認為公眾對於有關披露訊息存在誤解，更稱「媒體確實誇大了這些東西的價值，我從來沒有通過認沽期權，，拋空數以千萬計甚至數億美元計的證券，因期權的賭注非常不對稱。」

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責任編輯：黃苑筠

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