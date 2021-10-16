  • 28°C
香港時間 : 20211016日 (六) 18:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】意大利民眾示威 反對綠色通行證實施

環球社會熱點 17:47 2021/10/16

分享：

意大利周五（15日）起實施綠色通行證措施，要求所有僱員必須出示綠色通行證，才可進入工作場所。意大利周五多個城市都有民眾上街示威，抗議政府的綠色通行證措施。

【強生疫苗】美FDA委員會 建議接種強生加強劑 【下一頁】

意大利民眾如要取得綠色通行證需符合以下條件其一，包括已經接種新冠疫苗、持有過去48小時有效的新冠陰性檢測結果或為新冠康復者。

    點擊圖片放大
    +2

意大利超過80%的12歲或以上人口已完成接種新冠疫苗。意大利政府9月批准綠色通行證措施，由周五起強制所有僱員出示通行證。

如僱員未能出示通行證將會被強制停職，如違例繼續工作將面臨高達1,500歐元（約1.35萬港元）的罰款。

美國11月8日起 准中歐等已打疫苗旅客入境 【下一頁】

周五最大型示威主要於意大利東北部的里雅斯特（Trieste）港口發生，約6,000名示威者聚集在門外，有部分人高呼口號，更有人攜帶照明彈。

路透社引述部分參與示威的港口工人指，他認為綠色通行證並非公共衛生要求，而是一項歧視人的法律規條，在人與人之間製造分裂。

而當地工會透露，約有 40%的里雅斯特港口工人沒有接種疫苗，無打針人所佔比例遠高於意大利普通民眾。

意大利的另一個主要港口熱那亞（Genoa），約有100名示威者阻止貨車駛入。至於羅馬、都靈（Turin）及博洛尼亞（Bologna）都有小型示威活動。

路透社引述意大利政府內部文件指，約15%的私營部門僱員和8%的公營部門僱員仍未取得綠色通行證。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【強生疫苗】美FDA委員會 建議接種強生加強劑
今日
【強生疫苗】美FDA委員會 建議接種強生加強劑
美國11月8日起 准中歐等已打疫苗旅客入境
2021/10/15
美國11月8日起 准中歐等已打疫苗旅客入境
【Moderna疫苗】美FDA支持打加強劑 限份量同指定族群
2021/10/15
【Moderna疫苗】美FDA支持打加強劑 限份量同指定族群
【新冠疫苗】99%民眾已打針 邊個國家接種率最高？
2021/10/15
【新冠疫苗】99%民眾已打針 邊個國家接種率最高？
【新冠疫苗】佛州禁強制接種 向違例縣政府罰款2730萬
2021/10/14
【新冠疫苗】佛州禁強制接種 向違例縣政府罰款2730萬

你可能感興趣

【強生疫苗】美FDA委員會 建議接種強生加強劑
今日 13:49
【強生疫苗】美FDA委員會 建議接種強生加強劑
美國11月8日起 准中歐等已打疫苗旅客入境
21:32 2021/10/15
美國11月8日起 准中歐等已打疫苗旅客入境
【Moderna疫苗】美FDA支持打加強劑 限份量同指定族群
11:30 2021/10/15
【Moderna疫苗】美FDA支持打加強劑 限份量同指定族群
疫情 請願示威 疫苗 羅馬 意大利 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月16日 時間18:00）

下一篇文章

美軍誤炸阿富汗平民 擬向遇難者家屬發慰問金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【澳洲疫情】悉尼下月開關 打完針返國人士豁免隔離（第二版）
【澳洲疫情】悉尼下月開關 打完針返國人士豁免隔離（第二版）
【BNO移民英國】發展商賣「奇則」樓 門窗露台錯哂位
【BNO移民英國】發展商賣「奇則」樓 門窗露台錯哂位
【Bitcoin】富達稱保守估計 比特幣後年達10萬美元
【Bitcoin】富達稱保守估計 比特幣後年達10萬美元
美前總統克林頓血液感染 為私隱入ICU治療
美前總統克林頓血液感染 為私隱入ICU治療
英國檢測機構擺烏龍 4.3萬確診者變「無感染」
英國檢測機構擺烏龍 4.3萬確診者變「無感染」
新型冠狀肺炎全球疫情（10月16日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月16日 時間17:00）