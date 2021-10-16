【新冠疫苗】意大利民眾示威 反對綠色通行證實施

意大利周五（15日）起實施綠色通行證措施，要求所有僱員必須出示綠色通行證，才可進入工作場所。意大利周五多個城市都有民眾上街示威，抗議政府的綠色通行證措施。

【強生疫苗】美FDA委員會 建議接種強生加強劑 【下一頁】

意大利民眾如要取得綠色通行證需符合以下條件其一，包括已經接種新冠疫苗、持有過去48小時有效的新冠陰性檢測結果或為新冠康復者。

▼ 點擊圖片放大 +2

意大利超過80%的12歲或以上人口已完成接種新冠疫苗。意大利政府9月批准綠色通行證措施，由周五起強制所有僱員出示通行證。

如僱員未能出示通行證將會被強制停職，如違例繼續工作將面臨高達1,500歐元（約1.35萬港元）的罰款。

美國11月8日起 准中歐等已打疫苗旅客入境 【下一頁】

周五最大型示威主要於意大利東北部的里雅斯特（Trieste）港口發生，約6,000名示威者聚集在門外，有部分人高呼口號，更有人攜帶照明彈。

路透社引述部分參與示威的港口工人指，他認為綠色通行證並非公共衛生要求，而是一項歧視人的法律規條，在人與人之間製造分裂。

而當地工會透露，約有 40%的里雅斯特港口工人沒有接種疫苗，無打針人所佔比例遠高於意大利普通民眾。

意大利的另一個主要港口熱那亞（Genoa），約有100名示威者阻止貨車駛入。至於羅馬、都靈（Turin）及博洛尼亞（Bologna）都有小型示威活動。

路透社引述意大利政府內部文件指，約15%的私營部門僱員和8%的公營部門僱員仍未取得綠色通行證。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲