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【電子支付】又多一個付款方式 城巴及新巴全線接受輕觸式信用卡及流動支付

理財智慧 17:51 2021/10/16

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城巴和新巴宣布，公司全線將會升級至第二代電子支付服務，除了接受現金和八達通，還有以輕觸式信用卡及流動支付。

由本周六（16日）午夜2時30分起，匯達交通旗下全線巴土路線，包括300多條專營巴士路線、逾1,700部巴士，均啟用第二代支付服務，意即巴士將支援輕觸式Visa、Mastercard和銀聯卡。另外，Apple Pay、Google Pay和Samsung Pay均可使用。

匯達交通行政總裁譚利民先生表示，未來會繼續探索及引入新技術和服務，為顧客提供更多選擇。

【串流平台】推「創意體驗之旅」企劃吸人才 Disney+公布更多未來亞太區播映影集內容：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

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