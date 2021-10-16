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【網絡安全】勒索軟件現新手法？　資安公司揭新勒索軟件家族

科技 19:00 2021/10/16

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網絡安全技術公司Symantec最近發現一個新的勒索軟件，一旦電腦遭到感染，用家會收到恐嚇訊息，當中強調若不依照指示，駭客揚言會持續發動DDoS攻擊，並打電話騷擾員工及合作夥伴。

駭客在發動勒索軟件攻擊時，為了增加對方交付贖金的意願，會採取不同方法。網絡安全技術公司Symantec最近發現一個新的勒索軟件，一旦電腦遭到感染，用家會收到恐嚇訊息，當中強調若不依照指示，駭客揚言會持續發動DDoS攻擊，並打電話騷擾員工及合作夥伴。

【網絡安全】國家級駭客網絡攻擊近年激增！ 微軟：近6成攻擊來自俄羅斯

Symantec表示，這個新的勒索軟件名為Yanluowang（閻羅王），是在一宗針對一個大型組織的攻擊事故調查時發現該勒索軟件。研究人員發現，Yanluowang似乎仍在開發階段，但經過分析後，他們認為這是新的勒索軟件家族，並提供入侵指標（IoC）讓企業能進行防範。

值得留意的是，在Yanluowang留下的勒索訊息中，攻擊者並未提及要如何支付贖金，而是要求受害組織於24小時內向他們聯繫，並恐嚇受害者切勿試圖自行解密，或是尋求執法機構及資料修復公司協助。假如駭客認為被受害者玩弄，或是他們設下的規則被破壞，將會拒絕和對方溝通，並且持續發動DDoS攻擊，以及不斷打出騷擾電話給受害組織的員工和合作夥伴，最後刪除組織內部網絡的所有資料。

【中國App私隱疑雲】微信、淘寶都有份！中國App涉偷讀iPhone相簿 美團每5分鐘索定位資料

研究人員又發現，在Yanluowang的攻擊行動中，駭客會在執行檔案加密前，先停用電腦可能會執行的多項應用系統的處理程序，包括SQL Server和MySQL資料庫，還有Exchange Server，以及Windows內置的防毒軟件Microsoft Defender等。

【網絡安全】網絡攻擊活動激增 金發局3層面助應對

記者：廖淑瑩

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