【韓劇熱門】《魷魚遊戲》成為全球大熱 Netflix擬推出同名遊戲進軍新市場

串流平台Netflix曾透露將進軍遊戲市場，並採用受歡迎劇集或節目為基礎，開發遊戲供訂戶使用。

外媒The Hollywood Reporter早前訪問Netflix亞太區副總裁Kim Min Young，進一步透露近期大熱《魷魚遊戲》將推出遊戲版本。她指，公司收到內部不同部門，包括消費者產品部門、國際市場團隊和遊戲部門等，均出上述要求，而公司則積極考慮其成效。

她表示，除了計劃為劇集推出遊戲，還會考慮開發消費者產品等周邊產品，冀提高觀眾對內容的投入度，亦讓他們可以更享受創作者的構思內容。

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責任編輯：潘曉豐