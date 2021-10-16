【康宏風暴】康宏環球前高層串謀詐騙案　四被告判監4至7個月

▲ 康宏環球前高層串謀詐騙案 四被告判監4至7個月

康宏環球三名前高層及證券行總經理早前被裁定在配售康宏環球發行債券時串謀欺詐聯交所、康宏、董事會及股東的罪名成立。區域法院周六（16日）分別判處四名被告監禁4至7個月。

康宏3前高層與證券行高層串謀詐騙罪成候判，涉隱瞞關連交易獲逾4960萬佣金，看【下一頁】

四名被告為康宏環球前執行董事麥光耀、前執行董事陳麗兒、前經理黃淑安及鼎成證券前總經理李易明。暫委法官王興偉指出，該串謀的目的是第一被告，即康宏環球前執行董事兼行政總裁，為了謀取私利及規避監管關連交易的規定，而這對香港的社會制度和金融市場造成損害。

根據宣判，麥光耀判監7個月，並取消擔任公司董事資格三年；陳麗兒判監5個月及取消擔任公司董事資格兩年，黃淑安判監4個月，兩人亦獲判緩刑18個月；李易明判監5個月。

證監會法規執行部執行董事魏建新（Thomas Atkinson）表示，樂見此刑事案件取得成果，證明證監會與其他執法機構合力打擊嚴重企業欺詐個案的政策行之有效。

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編輯：袁諾曦