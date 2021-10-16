【裁員潮】日本YKK拉鏈製造商業務重組 擬解僱240位員工及關閉屯門工廠

來自日本知名YKK拉鏈集團的香港分公司宣布將會進行業務重組，擬裁走240人，及關閉營運多年的屯門工廠，集團發言人指，是次決定主要受市場結構變化影響，認為疫情只是其中一個因素。

自今年6月起，YKK香港分部已分階段解僱員工，包括生產支援和部分銷售及管理等職位，同時業務規模會逐步縮小，加上屯門工廠亦即將關閉，預料今次將會裁走240人。公司將會根據僱員的工作年資等因素進行補償，其後通過重組後，以全新的銷售形式，繼續營運業務。

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香港屬於日本知名YKK拉鏈集團的海外分公司之一，成立於1966年，主要負責生產及銷售YKK拉鏈品牌中的拉鏈、塑膠扣及粘扣帶等產品；其位於屯門新力街的工廠，不單負責生產及制鏈的工序，更以分租形式租予其他私營商戶作其他商業用途。



YKK總部位於東京，有傳媒報道指其每年收入達至100億美元，佔全球拉鍊市場40％。在1969年7月時，由於太空人Neil Alden Armstrong及Buzz Aldrin登上月球時穿著的太空服，均用了YKK拉鍊，為品牌打開知名度，成為拉鍊界的名牌。

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責任編輯：潘曉豐