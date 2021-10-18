【富途FUTU】富途、老虎證券再被內媒批無牌照展業　盤前再跌8%、三日插三成（第三版）

官媒《人民網》上周批評富途證券（美：FUTU）和老虎證券（美：TIGR）等互聯網券商在用户信息安全以及合法化、合規化方面存在風險。不過，有內媒引述內資券商從業人士稱，除了信息安全風險之外，富途、老虎等跨境互聯網券商還存在其他問題，例如無牌照展業、與內地券商相比存在不平等競爭、涉嫌協助個人進行資產轉移等等。

該中資券商從業人士又指，根據老虎證券在2021年年度報告中，儘管公司拿到了美國、新西蘭、澳大利亞、香港等多國家及地區的金融相關牌照，但卻沒有中國大陸地區相關的金融牌照。

富途證券上周四、周五股價急跌逾一成，周一盤前再跌逾7.5%，新報58.91美元，從官媒報道至今不足3個日，股價累跌3成；老虎證券周一盤前再跌逾8%。

官媒：跨境炒股服務未經批准，正完善規範，看【下一頁】

老虎證券稱，公司的技術研發、管理、支持和其他團隊中有很大一部分人位於中國，他們大部分的客戶也是中國人。但其中國法律顧問認為，目前公司在中國的營業行為，在現行中國法律法規下，不需要證券經紀牌照或許可證。

富途證券回應時強調，內地媒體的報道僅限於討論《個人信息保護法》對內地客戶相關服務可能的影響，並不涉及任何香港客戶。而其所有客戶數據亦僅存儲於香港本地，客戶信息的保密及資金安全規範，都嚴格依照香港的監管要求執行。

而富途控股在年報指，如果公司在中國的某些經營活動被監管機構視為在中國提供證券經紀服務、投資諮詢服務和股票期權經紀業務，就需要從相關監管機構獲取牌照。同時，富途控股也向投資者揭示，現在沒辦法保證自己提供的內容，不會被監管視作證券投資服務，也沒辦法保證自己的運營模式，不會被監管視作是基金銷售服務。

該內資券商從業人士批評，內地券商以及外資券商在內地從事證券經營行為，需要獲取相應牌照，但跨境互聯網券商則不需要，認為雙方存在不平等的競爭環境。

購滙到富途投資證券或違規

另外，報道指，跨境互聯網券商或涉更大的金融安全問題。據人民網稱，富途證券客戶曾表示在北京地區，中國銀行有最新的滙入方式，確認能夠正常使用、購滙和跨境轉賬之後，可以聯繫客戶經理協助操作，並給出指引換滙的指南。

但是，據中國的外匯使用規定中，明確禁止個人購買外滙用於6項用途，其中一條，就是不得用於境外買房、證券投資、購買人壽保險和投資性返還分紅類保險等尚未開放的資本項目。報道指，通過中國銀行能夠購滙、並滙入富途證券進行證券投資，顯然已經形成了違規。

（第二版更新互聯網券商最新回應；第三版新增美股盤前股價）

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編輯：袁諾曦