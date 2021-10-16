【本港疫情】提供科興、復必泰疫苗 港府將設立電話專線及流動接種車

截至本周五（15日），本港已有逾432萬人已完成接種新冠疫苗。公務員事務局局長聶德權在電台節目上表示，將設立疫苗電話專線，並計劃下月推出流動接種車，到屋邨等地方為市民接種疫苗。

據悉，當局將會設立疫苗電話專線，在長者致電預約後，便安排專車接送到接種中心打針；同時，計劃在11月推出流動接種車，並前往屋邨等地方，為市民接種科興及復必泰疫苗。

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他又指，本港在過去7日，每日平均接種首針疫苗人數約3000人，較早前顯著減少，並呼籲目前仍未接種疫苗的市民，於11月底前接種第一針。

他又預料，未來會減少社區疫苗接種中心的數量，但指會視乎專家就接種第三針所提出的建議，再作決定。他亦指，本港有足夠的疫苗數目，讓有需要市民接種第三針。

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責任編輯：潘曉豐