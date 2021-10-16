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美軍誤炸阿富汗平民 擬向遇難者家屬發慰問金

環球社會熱點 15:48 2021/10/16

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美軍8月底於阿富汗以無人機進行空襲炸錯目標，導致10個平民無辜死亡。美軍周五（15日）表示打算計劃向遇難平民家屬作出賠償，並助他們赴美國。

美軍承認炸錯阿富汗目標 致10平民無辜身亡 【下一頁】

美軍8月29日在喀布爾以無人機進行空襲，原目標為極端組織「伊拉克和黎凡特伊斯蘭國」（ISIS）旗下ISIS-K的相關恐怖份子。

美軍擊中目標汽車，導致1家10口死亡，包括7名兒童。美國國防部長其後承認誤炸平民，在空襲中身亡的是一個非牟利組織國際營養與教育組織的員工，而非ISIS-K恐怖分子。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）周五發聲明表示，國防部正與國務院合作，協助將遇難者遺屬安置到美國。

美國11月8日起 准中歐等已打疫苗旅客入境 【下一頁】

據悉，國防部次長卡爾（Colin Kahl）周四（14日）與國際營養與教育組織創辦人Steven Kwon舉行會議，卡爾提出向遇難者家屬發放慰問金。

柯比在聲明中表示，卡爾已重申美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）對家屬的承諾，包括提供出於善意的慰問金，但無透露具體金額。

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責任編輯：鄭錦玲

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