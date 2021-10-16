【高息股攻略】中廣核電力股息率逾4厘　受惠電荒＋綠電潮　滙豐研究調升目標價至3元

▲ 中廣核電力股息率逾4厘 受惠電荒＋綠電潮 滙豐研究調升目標價至3元

中國近期處於「電荒」，多個地區拉閘限電，雖然中國當局宣布放寬電價漲跌幅範圍，但隨冬季來臨，以及寒流來襲，料中國電力需求仍大增。電力股受資金追捧，而中國爆發限電危機後，核能發電廠已進入滿載運轉模式供電，中廣核電力獲大行唱好，股息率仍不俗，達4厘以上，而且，集團2014年底上市以來，股息每年遞增。

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中廣核電力現價股息率約4.3厘，與當炒股華潤電力 （00836） 及中國電力 （02380） 股息率相若。從股價方面來看，潤電及中國電力年初至今已累升逾1倍，中廣核電力則累升約42%，升幅相對較細。但值得留意是，現時中廣核電力仍未重回招股價港2.78元水平。

滙豐研究此前發表報告指，面對供應短缺，中資公用股料繼續受惠於在市場交易下更高水平及彈性的電價。該行偏好有清晰綠色轉型計劃的公用股，預期核電在電網的調度會提高，因核電是無排放，在目前環境下可替代煤電。

在基本面受惠及估值有望重估下，將中廣核電力的目標價由1.75元調升至3元，評級由「中性」升至「買入」。若以中廣核電力周五（10月15日）收市價2.25元計，股價意味仍有33%的潛在上升空間。

另一方面，中廣核電力亦「食正」碳中和概念。今年3月，中國國務院總理李克強在政府工作報告中提到，推動煤炭清潔高效利用，大力發展新能源，在確保安全的前提下積極有序發展核電，未來力拼年增6至8部機組。這可見核電行業為國策受惠股的一份子。

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