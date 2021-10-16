【強生疫苗】美FDA委員會 建議接種強生加強劑

美國政府正加快審批新冠疫苗加強劑，早前已先後批准使用輝瑞及Moderna的加強劑。美國食藥局（FDA）疫苗建議委員會，周五（15日）一直投票支持建議接種強生疫苗加強劑，同時考慮降低輝瑞加強劑的接種年齡。

美國11月8日起 准中歐等已打疫苗旅客入境 【下一頁】

FDA疫苗建議委員會專家，周五一致建議美國所有18歲及以上民眾，在接種首劑強生（Johnson & Johnson）疫苗後最少兩個月，接種第二劑強生疫苗作為加強劑。

有部分專家於會議期間，指出強生疫苗與輝瑞（Pfizer）及Moderna等mRNA技術疫苗相比，引發的病毒中和抗體水平較低，質疑強生單劑式疫苗是否應作為雙劑式疫苗接種。

委員會成員、哈佛大學公共衛生學院傳染病專家魯賓（Eric Rubin）認為如果疫苗效用不足，每個人都應該接種加強劑。

魯賓於會後表示，他預計在接種首劑兩個月後接種第二劑應該安全。他指出現時雖然數據很少，但沒有太多證據質疑上述觀點錯誤，因此支持接種強生疫苗民眾再接種一劑加強劑。

【Moderna疫苗】美FDA支持打加強劑 限份量同指定族群 【下一頁】

FDA如跟從委員會建議授權強生加強劑，美國疾控中心（CDC）將會具體建議接種群體，而CDC顧問小組將於下周開會商討強生加強劑。

另外，FDA上月授權為65歲及以上美國人，以及有嚴重疾病及於高風險環境工作的人接種輝瑞加強劑。

FDA生物製品評估和研究中心主任馬克斯（Peter Marks）表示，以色列數據顯示輝瑞疫苗的功效正逐漸減弱，透露當局考慮將接種加強劑年齡降低至40歲。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲