【開關入境】邱騰華：本港應爭取盡快與內地通關 盡力配合內地防疫措施

新冠疫情緩和下來，商務及經濟發展局局長邱騰華今早（16日）出席電台節目表示，香港通關不應該捨近圖遠，應爭取盡快與內地通關，而內地的防疫措施很嚴謹，本港必須配合。

他又指，影響全球營商環境的因素並未離開，疫情仍在水深火熱中，一些發達地區每日仍有數千宗確診，他們自身的經濟也有不穩定因素。在香港方面，早前有人擔心外國公司會撤出香港，不過如今看來並沒有出現這個情況，數字仍屬穩定，初創企業更有可觀升幅。

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外國商會曾指出本港防疫措施太過嚴謹，不利營商環境。他解釋，香港一直以來的措施是外防輸入，內防擴散，各戈均需付出一點代價，包括遵守社交距離措施等。他認為，若香港要通關，便不應該捨近圖遠，並爭取盡快與內地通關，加上內地防疫措施嚴謹，本港必須配合；惟在檢疫上，即使豁免措施亦不是鐵板一塊，又要視乎他們來自甚麼地方，之後有追蹤及檢測等。

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責任編輯：潘曉豐