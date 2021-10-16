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【乘搭體驗】Uber推「無綫PIN驗證功能」確保司機所載的乘客正確

環球政經 17:34 2021/10/16

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Uber近日宣布，推出「無綫PIN驗證功能」，將過去「PIN驗證」功能加以升級，確保乘客乘坐正確的車輛，於上車之前利用聲波技術傳送有關驗證碼予司機，從而確保乘客所搭的車輛及司機所載的乘客均為正確。

【紓困措施】延至明年3月 房委會容許因經濟困難欠租戶暫緩遷出：【下一頁

此外，一款名為「RideCheck 技術」將於本年底推出，用以偵測行程中的異常情況，包括車輛偏離原定路綫、車輛停留時間過長或中途下車等。

目前Uber司機夥伴和Uber Eats送餐人員執勤時，必須佩戴口罩，並用手機拍下樣貌，以確保口罩正確地遮掩口和鼻，至今司機夥伴們已完成超過120萬次「佩戴口罩驗證」。

【串流平台】推「創意體驗之旅」企劃吸人才 Disney+公布更多未來亞太區播映影集內容：【【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

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