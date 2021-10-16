【司長網誌】由港鐵負責建都會區新鐵路？陳帆：將會因應項目性質決定

運輸及房屋局局長陳帆今日（16日）撰寫網誌時表示，自己留意到社會普遍歡迎《北部都會區發展策略》內建議的5個新鐵路項目，又指當局會因應每個項目的性質，考慮是否由港鐵公司負責推展，而在規劃時定必會審視整個鐵路網絡的承載力。

外界關注項目會否加重政府的財政負擔、會否造成「一鐵獨大」，陳帆表示雖然政府暫時未有這些鐵路項目的成本估算，但為鐵路項目提供財政資助有不同方式，最常用的方式是在擁有權模式下，以「鐵路加物業」模式為鐵路項目融資，因新鐵路項目沿綫大部分土地仍未開發，或可提供物業發展機會作為融資，未必全部項目均需要以公帑直接出資興建。

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他又說，北部都會區建議落實鐵路項目以帶動地區發展，但其他公共交通工具在區內亦有必要角色。日後在規劃交通配套時，政府會充分利用不同公共交通工具及轉乘安排，提供全面公共交通服務，滿足區內居民及就業人士的交通需要。



若有關鐵路屬跨境項目，當局會與內地磋商，參考內地意見，港深兩地已經成立「推動港深跨界軌道基礎設施建設專班」，陳帆指自己會親自帶領港方官員出席了首次會議，其下的「技術小組」已經召開首次會議，跟進上述3個跨境鐵路項目的推展，當中港深西部鐵路的首階段研究預計於明年內完成。

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責任編輯：潘曉豐