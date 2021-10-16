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【方便搜尋】簡化搜尋頁面？　Google搜尋將引入「連續滾動」功能

科技 15:00 2021/10/16

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Google早前宣布，會為旗下搜尋引擎引入「連續滾動」（Continuous Scrolling）功能，刪除下一頁、查看更多等按鈕。

Google早前宣布，會為旗下搜尋引擎引入「連續滾動」（Continuous Scrolling）功能，刪除下一頁、查看更多等按鈕，讓搜尋頁面無限延伸，而該功能將率先在Android及iOS手機推出。

【實用工具】方便Chrome用家！ Adobe推出PDF編輯器

以往透過Google搜尋資料，若第一頁沒有想要的內容，頁面底部會出現「查看更多」的選項，而在電腦版則是「下一頁」。不過Google將率先在Android、iOS手機，推出「連續滾動」，當用戶滑動至底部時，按鈕將不會再出現，頁面將自動載入下一頁的資訊。

Google 表示，用戶通常最多會瀏覽四頁的搜尋結果。透過這次更新，用戶可以無縫地執行操作，瀏覽更多不同內容，並可能意外地找到用戶沒想到的內容，例如搜尋「南瓜可以做甚麼？」，除了相關食譜以外，隨著滑動搜尋頁面，Google也可能向用戶顯示萬聖節的南瓜裝飾。

Google表示，「連續滾動」功能將於美國的英文搜尋頁面率先登場，期後會逐步支援各國語言。

【Google Cloud 】更新Workspace 不懂編碼也可創建AppSheet

【IG新功能】社交平台直播普及 Instagram推「練習模式」讓用戶準備直播

記者：廖淑瑩

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