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【紓困措施】延至明年3月 房委會容許因經濟困難欠租戶暫緩遷出

理財智慧 15:08 2021/10/16

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香港房屋委員會（房委會）今日（16日）宣布，在2021年10月至2022年3月期間，公屋租戶如有短暫經濟困難未能及時繳交租金，可向房委會申請暫緩發出遷出通知書；若申請獲批，房委會將在這段期間暫緩向該些租戶發出有關通知書。

旅遊業有起色 9月訪港旅客按年彈8.2% 內地客增幅最多：【下一頁
 
為幫助有經濟困難的租戶渡過疫下困境，房委會已經在2020年5月至10月採取臨時措施，暫緩向成功申請的租戶發出遷出通知書。為配合政府推行的紓困措施，以及因應疫情對經濟環境的持續影響，房委會再將這項措施先後兩度延長五個月和半年至今年9月。
　　 
此外，房委會一直透過租金援助（租援）計劃協助有短暫經濟困難的公屋租戶。在這計劃下，合資格的申請人可獲減免一半或四分之一租金，為期兩年。當租援受助人的家庭收入有所改善，或家庭人數有變動時，須主動通知房委會，以作資格覆核。

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責任編輯：潘曉豐

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