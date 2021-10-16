【紓困措施】延至明年3月 房委會容許因經濟困難欠租戶暫緩遷出

香港房屋委員會（房委會）今日（16日）宣布，在2021年10月至2022年3月期間，公屋租戶如有短暫經濟困難未能及時繳交租金，可向房委會申請暫緩發出遷出通知書；若申請獲批，房委會將在這段期間暫緩向該些租戶發出有關通知書。

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為幫助有經濟困難的租戶渡過疫下困境，房委會已經在2020年5月至10月採取臨時措施，暫緩向成功申請的租戶發出遷出通知書。為配合政府推行的紓困措施，以及因應疫情對經濟環境的持續影響，房委會再將這項措施先後兩度延長五個月和半年至今年9月。



此外，房委會一直透過租金援助（租援）計劃協助有短暫經濟困難的公屋租戶。在這計劃下，合資格的申請人可獲減免一半或四分之一租金，為期兩年。當租援受助人的家庭收入有所改善，或家庭人數有變動時，須主動通知房委會，以作資格覆核。

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責任編輯：潘曉豐