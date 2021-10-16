【內房危機】內媒：住建部擬加強房企預售資金監管　正起草文件　恒大地產被通報逃避監管

▲ 內媒：住建部擬加強房企預售資金監管 正起草文件

內房債務危機持續蔓延，內媒《經濟觀察報》引述消息人士指，住建部擬加強預售資金監管，目前文件正在起草中，現階段正要求各地方住建部門匯報相關意見及建議。目前各地監管辦法不一，主要實行全額監管和重點監管相結合的方式。

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一般而言，購房者將房款全額打進監管賬戶，住建部門和銀行鎖定其中一部分重點監管，以保障項目順利完工並達到竣工備案條件。而各地設定的重點監管資金比例在5%至40%之間，去年以來，多地對預售資金監管趨嚴，提高了重點監管資金比例、減少了提取額度和次數等。

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報道指，近一年以來，在三道紅線、兩個上限等政策之下，房企對現金的渴求愈加強烈，預售監管資金再次成為開發商覬覦的「金山」，試圖通過公關有關部門、全市「打包」監管、保函代替、爭取時間差等方式盤活，尤其是下半年融資難，按揭收緊等背景下，企業急需資金償還貸款、拿地，解凍預售監管資金愈加成為各家房企的燃眉之急，騰挪方式更是五花八門。

恒大地產被指惡意逃避預售資金監管

過去幾年裡，無論是樓盤爛尾無法交付，還是拖欠建築商、供應商款項問題，多因預售監管資金被挪用而引發。報道指，近3個月來，長沙、杭州、福州等地住建部門均通報恒大地產惡意逃避預售資金監管，未將購房款按要求繳存至監管賬戶的違規行為。

有東部城市省住建廳人士透露，恒大在全國各地打折促銷賣房，但部分項目預售款沒有用於支付工程款，而是直接抽調到總部。包括恒大在內的不少房企，與建築商、供應商利用監管空隙，通過開具虛假發票、虛報工程進度等方式，提前支取預售監管資金。

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編輯：袁諾曦