【機迷熱話】《集合啦！動物森友會》終有重大更新！　 下月5日正式推出（附影片）

▲ 任天堂Switch遊戲《集合啦！動物森友會》，將於下月5日推出重大的免費更新。在更新中除了新增一系列的新商店及離島探險，亦推出付費DLC供玩家選購。

曾經引起話題的任天堂Switch遊戲《集合啦！動物森友會》，將於下月5日推出重大的免費更新。在更新中除了新增一系列的新商店及離島探險，亦推出付費DLC供玩家選購。

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是次更新主要分為兩部分，首先是免費提供給所有玩家的Ver.2.0更新，以及付費的新增內容《集合啦！動物森友會 快樂家樂園》，兩者都將於11月5日（星期五）正式推出。

在免費更新部分，玩家將接獲新任務，需要開始經營一間咖啡店，可以透過動物森友會系列的amiibo邀請特定角色，或是連線邀請朋友一起來喝咖啡。至於碼頭會出現新角色「航平」，帶領玩家到新的離島進行探險，而巴獵島的廣場增設占卜店等一系列新店鋪。此外，玩家還可以到廣場參加體操等活動，而在「Nook集哩遊」中會有新的搜集要素。

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至於付費內容《集合啦！動物森友會 快樂家樂園》則需玩家前往渡假區群島，作為「巧美生活」的員工負責為居民設計夢幻別墅，角色們會有不同的要求，玩家需要挑選合適的地形與設計。

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記者：廖淑瑩