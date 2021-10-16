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【恒大3333】恒大汽車與歐美企業洽售瑞典子公司NEVS　料估值逾77億

股市 11:39 2021/10/16

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恒大汽車 （00708） 財困，旗下瑞典子公司National Electric Vehicle Sweden AB（NEVS）此前原來有意引入新資金，但NEVS最新表示，正在與美國和歐洲的風險投資公司和行業合作夥伴就出售事宜進行磋商。外電引述消息人士指，NEVS的估值可能高達10億美元（約77.78億港元）。

恒大汽車天津工廠改裝工程傳停工，欠供應商錢亦缺零部件供應，看【下一頁】

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NEVS首席執行官Stefan Tilk指，公司仍有資金可以維持一段時間，但已有數名投資者表現有興趣。他指，正在與公司想法和方向相同以及希望進入相關領域的風投人士及企業洽談出售或其他融資的可能，主要是來自歐美。

Stefan Tilk稱，如果能渡過此次危機，公司可能會再次招聘員工，達到恒大想要在歐洲建立的規模。 而NEVS在8月裁減了約650名員工中的近一半。

Stefan Tilk又指，若果恒大能夠繼續營運，投資者將有興趣在歐洲進行投資，包括工廠、測試場地和實驗室等基礎設施。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯：袁諾曦

港股 恒大汽車（00708）

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