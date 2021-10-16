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英國保守黨議員落區遇刺身亡 警方列恐襲事件

環球社會熱點 11:26 2021/10/16

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英國保守黨國會議員阿梅斯周五（15日）落區，與選民見面時突然遇刺。阿梅斯因身中多刀不治，享年69歲，警方當場拘捕一名25歲男子，將案件列為恐怖襲擊。英國首相約翰遜悼念阿梅斯的死，形容國家失去一名優秀公僕。

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阿梅斯（David Amess）於當地周五中午時分，於英格蘭東部的埃塞克斯郡一間教堂內與選民會面。但阿梅斯突然遭到一名男子持刀襲擊，雖然警察和醫護人員試圖搶救，但他身中多刀當場死亡。

警方當場拘捕25歲男疑犯，並於現場檢獲一把刀，警方將案件列作恐襲事件。倫敦都會警察局發聲明指，警方初步調查顯示案件潛在動機涉及伊斯蘭極端主義，相信疑犯今次犯案為孤狼襲擊，現階段料沒有同黨。

英國廣播公司（BBC）引述政府消息人士指，被捕男子為英國國民，初步調查指他為索馬里裔。

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英國內政部發言人指，內政大臣彭黛玲（Priti Patel）已要求所有警察部隊即時審查國會議員的個人安全安排。

阿梅斯自1983年起擔任國會議員，也是繼工黨議員考克斯（Jo Cox）2016年於圖書館遇刺以來，第二名遇刺身亡的在職議員。

約翰遜（Boris Johnson）形容，阿梅斯對國家及未來充滿熱情，慨歎英國失去了一位優秀公僕，政界也失去一名深受愛戴的朋友和同事。

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責任編輯：鄭錦玲

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