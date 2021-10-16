薩默斯促聯儲局加快縮減買債 　因通脹令人不安

▲ 前美國財長薩默斯促聯儲局加快縮減買債，因為通脹令人不安。（法新社資料圖片）

前美國財長薩默斯（Lawrence Summers ）敦促美國聯儲局，加快減碼每月1200億美元的債券購買計劃，因為有證據顯示通脹率持續居高不下。

「我們看到通脹在更廣泛的產品中變得更加普遍，並且波及住房和勞動力市場。」薩默斯表示，「我長期以來一直很警覺，現在更是如此。」

他表示，這種更普遍的通脹狀況需要聯儲局作出回應。又指聯儲局已經落後於形勢，「應該比他們談論的計劃更快減碼」。他在聯儲局公布9月最新政策會議紀要的兩天後發表講話。會議紀要暗示決策者計劃在11月或12月，開始縮減資產購買規模，並在2022年年中之前完成這個進程。

薩默斯說，「應該很清楚的是，聯儲局應採取行動，更早收緊政策。」他指本周早些時候公布的消費者價格數據「非常令人不安」，所謂的通脹中值指標「很火爆」。

美國政府周三公布，9月消費者價格指數按年上漲5.4%，創下2008年以來的最大漲幅。

薩默斯還重申，聯儲局應該抵制外界要求其應對氣候變化和尋求修復社會缺陷的呼籲。

「聯儲局應該堅持其對宏觀經濟表現的責任。」他說，「當我看到它開始更廣泛介入社會正義或氣候問題時，我會感到不安，特別是當我認為他們尚未搞定他們穩健貨幣和低通脹的核心使命時。」

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責任編輯：李勝君