【第4季部署】第4季 值得吸納的10大新經濟股

針對業界的反壟斷政策接連出台，導致內地科技股過去一季走勢偏弱。然而市場似乎對科網企業的監管風險逐漸消化，科技股踏入10月走勢開始回穩。何況經過疫情，網上經濟活動愈趨普及，板塊的盈利增長勢頭未必因罰款因素而大幅放慢。經過一定調整，估值合理的大型科網股似乎正迎來春天，應是時候重新留意。

第4季同樣值得留意的新經濟板塊，也包括受益於網購活動快速增長，貿易活動復甦的物流股；受益於內地碳中和國策及能源需求急增的新能源股，以及行業處於上升周期的晶片相關股。繼《10大港股》及《10大收息股》後，投資組同時在本港及美國股市合共選取了10隻值得在今季留意的新經濟股，供各位參考部署。

第4季值得吸納的10大新經濟股一覽：

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[第4季部署] 第4季 值得留意的10大港股 詳情請看【下一頁】

【第4季部署】第4季 值得加注的10大收息股 詳情請看【下一頁】

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