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【新股IPO】微泰醫療2235傳以接近招股價上限30.5元定價

股樓投資 15:58 2021/10/16

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消息指，微泰醫療（新上市編號：02235）擬以接近招股價上限30.5元定價，集資金額約為19.4億元。若以孖展認購表現計，目前其公開發售部份錄得超額認購約2.3倍，國際配售亦獲足額認購。

微泰醫療是次上市於全球發售6,352.95萬股，其中10%於本港作公開發售，招股價介乎27.7元至31.15元，一手100股，每手入場費3,146.39元。10月19日掛牌；聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為高盛及中金，聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為中信證券。

【延伸閱讀】大行點睇：國泰君安指新能源發電有3條投資主綫 推薦10大股份

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微泰醫療為提供糖尿病治療及糖尿病監測醫療器械的生物科技企業，今次上市已跟多位基石投資者簽訂投資協議，總投資金額1.54億美元，其中Invesco Advisers, Inc投資3,500萬美元，UBS AM Singapore投資2,500萬美元，LAV Star Limited及LAV Star Opportunities Limited、Springhill Fund及Hudson Bay各投資1,250萬美元，騰訊（00700）全資附屬Tencent Mobility、博裕資本投資管理的Boyu Capital、清池資本（香港）管理的Lake Bleu Prime及Octagon Investments各投資1,000萬美元，OGF、ONH及WWH，及Sage Partners各投資800萬美元。

是次集資所得，其中31%分配予核心產品，35%分配予持續血糖監測系統，11%分配至第二代貼敷式胰島素泵系統，8%分配至其他產品及在研產品，5%用於建立基於雲端大數據的糖尿病管理平台，其餘10%用於營運資金及其他一般公司用途。

同場加映：【溫股知新】絕密三寶 策略檢討

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記者：張以正

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