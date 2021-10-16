  • 25°C
香港時間 : 20211016日 (六) 21:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR代言Samsung】想換姜濤AnsonLo同款手機又怕用唔慣點算好？Samsung貼心服務幫到你

股樓投資 20:26 2021/10/16

分享：

MIRROR 多位成員早已被喻為「帶貨王」，經他們代言，甚至只是曾出現在他們身上的產品，都很快被一掃而空，故他們一直深受各 大品牌愛戴。不過手機始終有一個使用習慣性，單是 Android 和 IOS 系統就大不同，若習慣了其中一種模式，突然要換手機也非能一時三刻就能適應，而這亦正正是不少粉絲一直在猶豫跟偶像換同款新手機 的其中一個原因。

    點擊圖片放大
    +26
    +25

Samsung 亦深明這一點，所以亦提供了一條龍的 售後服務，如協助將原有手機的資料傳輸到新手機，同時有些教學課程，讓新手也能輕易熟悉手機操作等；即使去年爆發疫情，Samsung 亦提供了一些虛擬網上體驗，吸引了不少剛轉用 Samsung 手機的用家參與。 既然請來人氣爆燈的 MIRROR 做代言，到底手機自開賣以來的情況又如何？趙依音笑言絕對有幫助，「自8月26日正式宣布後，已見在各社交平台在洗版，而 MIRROR 的粉絲亦有到店舖試玩。」她曾於周末到店舖視察情況，發現真的有不少粉絲在試機。雖未能公開銷 售情況，但有些色系卻是一度賣斷貨。

延伸閱讀：【第4季部署】光大證券指港股已充分調整 重點推薦8股

    點擊圖片放大
    +7
    +6

同場加映：【溫股知新】絕密三寶 策略檢討

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

姜濤 盧瀚霆 調教你MIRROR Mirror Samsung 港股

下一篇文章

【MIRROR代言Samsung】摺疊屏幕手機成未來主流 Samsung與MIRROR形象相近拓新世代用家

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內裝修】夫婦花58萬元局部裝修500呎單位 「半開放式廚房」最傾心 人字砌地板瞬間顏值上升
【室內裝修】夫婦花58萬元局部裝修500呎單位 「半開放式廚房」最傾心 人字砌地板瞬間顏值上升
【有相睇】盈翠半島放盤連75萬高質裝修　同屋苑業主睇樓後即拍板　斥995萬「買多層」自用
【有相睇】盈翠半島放盤連75萬高質裝修　同屋苑業主睇樓後即拍板　斥995萬「買多層」自用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
惠康開設Wellcome Fresh 佔地5萬呎進駐西寶城 成全港最大超市
惠康開設Wellcome Fresh 佔地5萬呎進駐西寶城 成全港最大超市
【利財筆記】自製長糧 千萬富豪月收4萬
【利財筆記】自製長糧 千萬富豪月收4萬
【BITCOIN】傳美證監批出首隻Bitcoin ETF 最快下周面世 比特幣價格直衝6萬美元
【BITCOIN】傳美證監批出首隻Bitcoin ETF 最快下周面世 比特幣價格直衝6萬美元