【MIRROR代言Samsung】想換姜濤AnsonLo同款手機又怕用唔慣點算好？Samsung貼心服務幫到你

MIRROR 多位成員早已被喻為「帶貨王」，經他們代言，甚至只是曾出現在他們身上的產品，都很快被一掃而空，故他們一直深受各 大品牌愛戴。不過手機始終有一個使用習慣性，單是 Android 和 IOS 系統就大不同，若習慣了其中一種模式，突然要換手機也非能一時三刻就能適應，而這亦正正是不少粉絲一直在猶豫跟偶像換同款新手機 的其中一個原因。

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Samsung 亦深明這一點，所以亦提供了一條龍的 售後服務，如協助將原有手機的資料傳輸到新手機，同時有些教學課程，讓新手也能輕易熟悉手機操作等；即使去年爆發疫情，Samsung 亦提供了一些虛擬網上體驗，吸引了不少剛轉用 Samsung 手機的用家參與。 既然請來人氣爆燈的 MIRROR 做代言，到底手機自開賣以來的情況又如何？趙依音笑言絕對有幫助，「自8月26日正式宣布後，已見在各社交平台在洗版，而 MIRROR 的粉絲亦有到店舖試玩。」她曾於周末到店舖視察情況，發現真的有不少粉絲在試機。雖未能公開銷 售情況，但有些色系卻是一度賣斷貨。

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記者：張以正